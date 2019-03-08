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Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev yapacak

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Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle Perşembe günü tam gün grev yapacak.
Kamu-İş Perşembe günü tam gün grev yapacak

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda işçi haklarının geriye götürüldüğü gerekçesiyle Perşembe günü tam gün grev yapacak.
KAMU-İŞ Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yasa tasarısının Meclis’ten geri çekilip tüm taraflarla müzakere edildikten sonra Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesini talep ederek, hükümetin yasa tasarısı konusunda olumlu adım atmaması halinde Perşembe günü tam gün uyarı grevi yapılacağını söyledi.
Serdaroğlu, bugün Sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek yasa tasarısı konusundaki görüşlerini açıkladı.
 

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“İŞÇİ TANIMINDAN RAHATSIZIZ”
 

Serdaroğlu, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu söyleyerek, özellikle birinci kısımda yer alan işçi tanımının kendilerini rahatsız ettiğini belirtti.
“Bu tanım bizi kölelik dönemine döndüren bir tanımdır. Çağdaş bir tanım olmaktan ziyade 1750 yılları öncesi kölelik yıllarını yansıtan bir tanımdır” diyen Serdaroğlu, yasa tasarısında işçilerin “kamu hizmetlerinin gerektirdiği bedensel güç ve bedensel niteliklerin kullanıldığı görevlerde çalışanlar” olarak tanımlandığını belirtti.
Serdaroğlu, “Bizim bu tanımı kabul etmemiz mümkün değil. Bize göre herkes işçidir. Biz işçiyi bedensel ve fikirsel gücünü kullanarak çalışan kişi olarak tanımlıyoruz” dedi.
Başbakanlıkta yapılan toplantılarda olumlu yaklaşım alamadıklarını savunan Serdaroğlu, bu noktada eylemin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Serdaroğlu, hükümetin Perşembe güne kadar olumlu adım atmaması halinde tam gün eylem kararı aldıklarını dile getirdi.
Yasa tasarısı ile, toplu iş sözleşmelerinden kazanılan kıdem tazminatı ve bayramlık gibi hakların kaybedilmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “Bunu kabul etmemiz söz konusu değildir” dedi.
Serdaroğlu, teşkilat yasalarının iptal edilmesiyle işçilerin aniden işlerine son verilmesinin söz konusu olacağını, geçici personele yeterlilik sınavı şartı konmasıyla 20-30 yıl hizmet veren insanların teste tabii tutulacağını savunarak, “30 yıl insanları çalıştırdınız, bu insanları test etmek şimdi mi aklınıza geldi? Bu yapılanlar samimiyetten uzaktır, hak budamasıdır” diye konuştu.
Hükümetin yasa tasarısını alelacele yaptığını ve direkt Meclis’e yolladığını ileri süren Serdaroğlu, tasarının tüm tarafların toplanarak sağlıklı bir tartışma yapması sonrasında Meclis’e gönderilmesi gerektiğini kaydetti.
Ülkenin kaosa sürüklendiğini iddia eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, hükümetin yapması gerekenlerden uzaklaştığını, yapması gerekenleri yapmadığını, yasaların uygulanmadığını, denetim yapılmadığını savundu.
Halkın siyasilerden hizmet beklediğini dile getiren Serdaroğlu, “Hizmet yok kaos var” dedi.
Serdaroğlu, hükümetten sağduyu ile davranarak yasa tasarısını Meclis’ten geri çekip taraflarla müzakere ettikten sonra Cumhuriyet Meclisi’ne göndermesini talep etti.
Serdaroğlu, Perşembe günkü uyarı grevinin işçi kayıp ve kadroları ile ilgili olduğunu, yasa tasarısına ilişkin kamuda örgütlü sendikalarla mücadele konusundaki birlikteliklerinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.
Basın toplantısında tasarıya ilişkin itiraz noktalarını içeren yazı da basın mensuplarına dağıtıldı.

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