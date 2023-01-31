Kamu maaşlarında % 42- %53.8 artış kesinleşti

Hükümet kamu çalışanlarının vergi matrahları ile ilgili düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı… KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, konuyla ilgili konuştu…

2019’dan bu yana yapılmayan vergi matrah dilimlerinin düzenlenmesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nın 52'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca, 2023 Mali Yılı matrah dilimlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar verdi” denildi. Bu kararın ardından kamuda çeşitli kademelerde görev yapan yaklaşık 19 bin kişinin merakla beklediği maaş artış miktarı kesinleşti. Maliye Bakanlığı’nın uzun çalışmalar sonucunda belirlediği oranlardan sonra kamuda en düşük maaş alanların maaşlarına yüzde 53.8, en yüksek maaş alanların maaşlarına ise yüzde 42 oranında artış geldi.

Emekliler de dahil olmak üzere aslında tüm kamu çalışanlarına yapılan net artış hayat pahalılığı oranı olan yüzde 37.75. Bunun üzerindeki artış ise vergi dilim ve matrahların güncellenmesiyle oluşuyor.”

İşte yeni matrahlar



Yeni belirlenen matrahlar dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 15.000 TL’ye kadar olan maaşlardan yüzde 10, 30.000 TL’ye kadar yüzde 20, 57.000 TL’ye kadar yüzde 25, 90 bin TL’ye kadar yüzde 30, 90.000 TL ve üzerinde maaş alanlardan yüzde 37 oranında kesinti olacak.

Atan: Vergi dilim ve matrahlarda 4 yılın sonunda güncellendi

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, kamudaki en düşük ve en yüksek maaş oranlarından yapılacak vergi kesintisi hakkında bilgi verdi.

Kamudaki tüm maaşlara yüzde 37.75 oranında artış yapılacağını söyleyen Atan, 4 yıldır bir türlü düzenlenmeyen vergi dilimleri ve matrah oranlarında da nihayet güncelleme yapıldığını kaydetti. Yapılan düzenleme ile yüksek maaştan yüksek oranda vergi, düşük maaş alandan da düşük oranda kesintiler olacak.

Atan, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 dönemini kapsayacak şekilde yapılan vergi ve matrah düzenlemeleri ile 4 yıllık anormalinin de düzeldiğine dikkat çekerek, “En düşük maaş alanların yüzde 53.8 oranına varacak şekilde maaşını artışlı alacak. Bakan, müsteşar gibi en üst dilimdeki maaş alanların artışları ise yüzde 42 oranında yansıyacak” dedi.

Kişisel indirim miktarı 150.000 TL’ye yükseldi

Başkan Atan, Bakanlar Kurulu’nun 2023 vergilendirme dönemi için daha önce 76.500 TL olan kişisel indirim miktarının da 150.000 TL’ye yükselttiğini açıkladı. Bu değişikliğin kişi başına 580-620 TL arasında bir getirisi olacağını söyleyen Atan, “18-19 bin arasında çalışanımız var. Bunlar da hesaplandığında kişisel indirimlerin Maliye’ye 12-13 milyon TL bir külfeti olacak” diye konuştu.