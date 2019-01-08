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Kanada'da:Uyuşturucuya karşı, Tıbbi eroin

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Kanada'da uyuşturucu bağımlılığına karşı yeni mücadele yöntemi: Tıbbi eroin
Kanada'da:Uyuşturucuya karşı, Tıbbi eroin

Kuzey Amerika, her geçen yıl daha da ölümcül bir hal alan bağımlılık salgını ile karşı karşıya. Kanada'nın üçüncü büyük şehri Vancouver'da da afyon türevi uyuştucular ve özellikle fentanil bağımlılığı ile bir mücadele sürüyor.

Ancak kent yönetimi, uyuştucu ile polisiye mücadele yerine başka bir yöntem üzerine yoğunlaşıyor. Kentin yeni uyuşturucu ile mücadele planı, bağımlılara tıbbi eroin verilmesini de içeriyor.

Bu sıradışı yöntem, bağımlıların görünür olması üzerine yapılanıyor. Bu sayede aşırı doz vakalarına görünür oldukları için müdahale edilebiliyor ve ölümler engellenebiliyor.

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