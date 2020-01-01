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Kanal İstanbul’da rant tartışmaları: Tapu sorgulamaya kısıtlama geldi

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Kanal İstanbul’da rant tartışmaları: Tapu sorgulamaya kısıtlama geldi
Kanal İstanbul’da rant tartışmaları: Tapu sorgulamaya kısıtlama geldi

Kanal İstanbul projesinin güzergâhındaki arazilerin önemli bir bölümünün Arap şirketlerine satıldığının ortaya çıkmasının ardından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü belediyelerin tapu bilgilerine ulaşımına kısıtlama getirdi.

İktidarla muhalefet arasında tartışmaya neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB ve ilçe belediyeleri arasında İstanbul sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına imkân veren protokol 31 Ocak’tan itibaren kısıtlanıyor.

Komisyon kararında şu ifadelere yer verildi: “Belediyelerin kullanımına açılan belediye görev alanı dışında taşınmaz sorgulama yetkileri ile kayıtlarda bulunan şerh /beyan/irtifak, muhtesat/teferruat/eklenti, rehin ve buna bağlı diğer verilerin kullanılmasına yönelik yetkilerin 31/01/2020 tarihi itibari ile gerçek ve tüzel kişi sorgulama, zemin sorgulama, hissedar sorgulama, pasif parsel sorgulama, pasif malik sorgulama yetkilerinin ise 01/07/2020 tarihinde genel müdürlüğümüz ile belediyeler arasında imzalanan TAKPAS protokolünün ‘Tarafların yetki ve yükümlülükleri’ başlıklı 5.4. maddesi ile aynı protokolün ‘Sorgulama kriterleri” başlıklı 7.2. maddesi kapsamında  kapatılarak…”

Artık bu karar ile sadece İçişleri Bakanlığı belediyeler linki kullanılacak ve bakanlık imkân verirse veri alınabilecek.

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