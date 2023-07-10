  • BIST 6.268,30
  • Altın 1614.722
  • Dolar 26.0786
  • Euro 28.5883
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp

» »
İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmenin kaybolduğu belirtildi.
Kanarya Adaları açıklarında en az 325 göçmen kayıp

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları açıklarında en az 325 Senegalli göçmenin kaybolduğu belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Senegal’den İspanya’ya seyreden 3 göçmen teknesinden haber alınamıyor. İspanya merkezli göçmen yardım grubu Walking Borders, Senegal’den İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na seyreden 3 göçmen teknesinde en az 325 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Teknelerden birinde yaklaşık 65, birinde de en az 60 kişinin olduğu belirtilirken diğer teknede ise yaklaşık 200 göçmenin olduğu aktarıldı. Öte yandan göçmenlerin 15 gündür kayıp olduğu ve ailelerin ise göçmenlere ulaşamadığı ifade edildi.

Walking Borders için çalışan insan hakları savunucusu Helena Maleno Garzon “Aileler çok endişeli. Senegal'in aynı bölgesinden gelen yaklaşık 300 kişi var. Onlar, Senegal'deki istikrarsızlık yüzünden ülkelerinden ayrıldılar” dedi.

İspanya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin başlıca varış noktalarından biri olan Kanarya Adaları özellikle yaz aylarında en yoğun göçmen geçişlerinin yaşandığı yer olarak ifade ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsveç’te dini kitap yakma çılgınlığı: Yeni provokasyonlar kapıda05 Temmuz 2023 Çarşamba 19:36
  • Yunanistan, Türkiye’nin tepki gösterdiği Lavrion kampını boşalttı05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:38
  • Stockholm’de Kur'an-ı Kerim yakılması, Ürdün'deki İsveç Büyükelçiliği önünde protesto edildi05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:15
  • Fransa'da protestolarda 1 kişinin daha öldüğü ortaya çıktı05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:10
  • Erdoğan: Fransa’daki olaylar için endişeliyiz04 Temmuz 2023 Salı 18:11
  • Fransa’da isyanın maliyeti büyüyor04 Temmuz 2023 Salı 12:30
  • BM: Tüm ülkeler göçmenlere saygı göstermeli04 Temmuz 2023 Salı 09:35
  • NATO-Rusya krizini tırmandıracak açıklama: Askeri planlar hazır…03 Temmuz 2023 Pazartesi 22:22
  • İsveç’ten Kuran açıklaması: İmajımıza zarar verir03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:58
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan hükümete talimat: Düzeni yeniden sağlayın03 Temmuz 2023 Pazartesi 15:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti