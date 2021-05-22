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Kanlı ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nedir?

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Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs’ta gerçekleşecek. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan Kanlı Ay tutulması en son 2019 yılında gerçekleşmişti.
Kanlı ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay tutulması nedir?

Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşacak Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür. Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI İZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ay tutulmasını izlemek için aşağıdakilere dikkat etmeniz yeterli.

Hava durumunu kontrol edin, ısıya uygun giyinin.

Ay tutulmasını görebileceğiniz uygun bir konum bulun. Dünya'da gece olduğu kentlerde bu mümkün. Ancak yapay ışıkların ve hava kirliliğinin bulunmadığı taşra, en açık gökyüzüne ve izleme koşullarına sahip.

Kişisel güvenliğinizi ciddiye alın. Karanlıkta yalnız yürümeyin. Arkadaş ve ailenize nerede olduğunuzu haber verin.

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