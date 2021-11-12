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Kanlı Kongre baskını duruşmasında yeni gelişme: "Durduruldu"!

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ABD’de temyiz mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın olay gününe ait başkanlık kayıtlarının, 6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesine verilmesi kararını askıya aldı.
Kanlı Kongre baskını duruşmasında yeni gelişme: "Durduruldu"!

Başkent Washington DC’deki temyiz mahkemesi, davanın görülmesi için 30 Kasım’da bir duruşma planlandığını duyurdu.

6 Ocak Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesi, Trump’a ait olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, e-postalar, danışmanlarıyla yazışmaları gibi tüm başkanlık faaliyetlerini içeren belgeleri talep etmişti.

Trump’ın avukatları da bu talebin yasal olmadığını, ayrıca Kongre’nin başkanlık kayıtlarına erişmesine izin verilmesinin, gelecekteki başkanların yürütme ayrıcalığına zarar vereceğini savunarak bunun önlenmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ancak Washington’daki federal mahkeme, 10 Kasım’da Kongre’nin Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen ayaklanmaya ışık tutabilecek kayıtları elde etme konusunda güçlü bir kamu çıkarına sahip olduğuna hükmederek Beyaz Saray kayıtlarının teslimine karar vermişti.

Trump’ın avukatları ise federal mahkemenin kararını müvekkillerinin “anayasal ve meşru bir hakkın etkin bir şekilde reddedilmesi yoluyla onarılamaz bir zarara uğrayacağı” gerekçesiyle acilen temyiz mahkemesine götürmüştü.

Uzmanlar, söz konusu hukuk mücadelesinin Yüksek Mahkeme’ye kadar gideceğini tahmin ediyor.

 

6 Ocak’ta ne olmuştu?

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

 

CNN.

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