Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu yıl da deniz kaplumbağalarına desteğini sürdürüyor

Kaplumbağalar için Kuzey Kıbrıs Turkcell desteği…

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği arasında yıllardır devam eden iş birliği protokolü yenilendi.

Sürdürülebilir çevre başlığı altında devam eden iş birliği ile deniz kaplumbağalarının korunması ve çevre alanındaki çalışmalar bu yıl da devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Derneği arasında yıllardır devam eden iş birliği protokolü yenilendi. Sürdürülebilir çevre başlığı altında, kaplumbağaların korunması ve çevre alanında yıllardır gerçekleşen iş birliğinin bu yıl da devam edeceği açıklandı. Devam edecek olan iş birliği için protokol imzalandı. Protokole, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço imza koydu.

İmza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ali Gürler, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibi, Kaplumbağaları Koruma Derneği Proje Müdürü Robin Snape ile Proje Sorumlusu Meryem Özkan da katıldı.

Küçüközdemir: “Kaplumbağaların korunması sürdürülebilir çevre başlığımızda önemli projemizden biridir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, protokol sırasında yaptığı açıklamasında, ülkemiz için çok değerli olan kaplumbağaların korunması için iş birliğinin bu yıl da devam edeceğini aktardı. “Kaplumbağalar Korumamız Altında” sloganıyla devam eden bu projenin sürdürülebilir çevre başlığı altındaki en önemli projeleri olduğuna değinen Küçüközdemir, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçüközdemir, kaplumbağaların korunmasının, bu değere sahip çıkılmasının çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, yıllar içerisinde bu yönde sürdürdükleri farkındalık çalışmalarının işe yaradığını, başka kurumlar tarafından da örnek alınarak sahiplenildiğini ve bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Keço: “Kaplumbağalarla ilgili çalışmalarımız, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de desteğiyle devam edecek”

Kaplumbağaları Koruma Derneği Başkanı Kutlay Keço da açıklamasında, yıllardır geliştirerek devam ettikleri çalışmalarla ilgili bilgi aktardı. Keço, gerek adamızda gerekse yurt dışından gelen gönüllü öğrencilerle bu projeyi devam ettirdiklerini söyledi. Akdeniz sahillerindeki yumurtlamanın yoğunluğuna vurgu yapan Keço, kaplumbağalarla ilgili çalışmaların artarak devam ettiğini ve yıllardır olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Turkcell’in desteğini almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.