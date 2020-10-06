KAR-İŞ: Uzlaşı sağlayana kadar eyleme devam

Öğrenci taşımacılığını bugünden itibaren durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacak.

Öğrenci taşımacılığını bugünden itibaren durduran Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacak.

Sendika, perşembe günü de Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak. Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, hükümet Kar-İş ile uzlaşı sağlayana kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gece’nin açıklamasına göre, yarın saat 11.00’ de Maliye Bakanlığı’na, ardından da Başbakanlığa siyah çelenk bırakılacak. Başbakanlık önünde açıklama da olacak.

Perşembe günü itibarıyla Lefkoşa’ da süresiz araçlı eylem başlatılacak.