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KAR-İŞ’in Eylemi Devam Ediyor

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KAR-İŞ’in Eylemi Devam Ediyor
KAR-İŞ’in Eylemi Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş)’in, Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.

Eylem çerçevesinde Kar-İş üyeleri araçlarını Cumhuriyet Meclisi önünde bıraktı. Girne Kapısı’na kadar uzanan araç kuyruğundan dolayı geçişler tek şeritten sağlanıyor.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece eylemin yol haritasına bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından karar verileceğini kaydetti

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