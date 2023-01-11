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Karakolda seks iddiası: Evli kadın polis memuru mesai arkadaşlarıyla düzenli ilişki yaşamış

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ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir polis karakolu seks, yasak aşk ve taciz iddialarıyla çalkalanıyor.
Karakolda seks iddiası: Evli kadın polis memuru mesai arkadaşlarıyla düzenli ilişki yaşamış

ABD’de bir polis karakolunda yaşananların ortaya çıkması ülkede infial yarattı… Tennessee eyaletindeki La Vergne polis karakolunda görevli memur Maegan Hall’un mesai arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girdiği birbirlerine çıplak fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı.

ABD merkezli WTVF TV’de yayınlanan haberde evli olan ve “açık ilişki” yaşadığı iddia edilen genç kadının çavuş Lewis Powell, memur Juan Lugo, çavuş Ty McGowan ve dedektif Seneca Shields ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

Yapılan kurum içi inceleme sonrasında bu isimler görevinden alınırken, Hall ile cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Patrick Magliocco ve Larry Holladay’in ise görevden geçici olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu.

Genç kadının 6 meslektaşıyla cinsel ilişkiye girdiği ve bunlardan bazılarının mesai saatleri içinde olduğu da belirtilirken bu 7 kişinin bir WhatsApp grubu kurduğu ve buradan cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştıkları da ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında Hall’un Powell ve Shields’a polis karakolunda ve karakoldaki spor salonunda oral seks yaptığı belirtilirken Magliocco da Hall ile cinsel ilişkiye girdiğini, “Birçok kez yaptık” sözleriyle doğruladığı belirtildi.

Öte yandan Hall’un eşinin ise bu durumdan rahatsız olduğu da belirtildi. Hall’un eşi Jedidiah Hall’un açık ilişkiye razı olmadığı ve bu durumdan çok rahatsız olarak şikayetçi olduğu da kayıtlara geçti.

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