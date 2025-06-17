Karaoğlanoğlu’nda Hayatını Kaybeden 70 Yaşındaki Kişinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

13 Haziran 2025 tarihinde Karaoğlanoğlu’nda kalmakta olduğu ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 70 yaşındaki Abdelwahab Hossy Mohamed Abdelmoneim Elkaramany’nin ölüm nedeni belli oldu.
Yetkililer tarafından yapılan otopsi sonucunda Elkaramany’nin, “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi
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