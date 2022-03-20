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Karnaval trajediye dönüştü: Altı kişi yaşamını yitirdi

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Karnaval trajediye dönüştü: Altı kişi yaşamını yitirdi
Karnaval trajediye dönüştü: Altı kişi yaşamını yitirdi

Belçika’nın güneyindeki Strépy-Bracquegnies’te, karnaval için hazırlanan kalabalığın arasına bir aracın dalması sonucunda altı kişi hayatını kaybetti.

Polis sözcüsü, durumu ağır olan yaralıların bulunduğunu, başkent Brüksel’e 50 kilometre mesafedeki yerleşim biriminde sabah saatlerinde bir karnavala katılmak için hazırlık yapan 60 kişinin üzerine hızla aracını süren saldırganın ve araçtaki diğer kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

 

Terör saldırısı ihtimalinin değerlendirilmediği belirtilen açıklamada, “Trajik bir olay. Otomobil gruba çarptıktan sonra ilerlemeye çalışırken polis tarafından durduruldu” dendi.

Belçika basınında çıkan, polisin araçtakileri yakalamak amacıyla takip ederken aracın kalabalığın arasına daldığı yönündeki haberler yalanlandı.

 

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Twitter’dan ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananların en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilediğini belirtirken, “Büyük bir kutlama, parti olması planlanan şey bir trajediye dönüştü” ifadelerini kullandı.

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