Karpaz'da köpeği traktör ile çeken sürücüye para cezası!
Karpaz'da köpeği traktör ile çeken sürücüye para cezası!

Erenköy – Yeşilköy ana yolunun Kuzey Sahil Yolu üzerinde kullanımındaki traktöre köpeği bağlayıp çeken şahsın görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Ziyamet Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu traktör sürücüsü tespit edilerek işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 7 bin 680,30 TL sabit para cezası kesildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufundaki hayvana eziyet etmesinden ötürü de yetkili daire olan Veteriner Dairesine ileri işlem için bilgilendirme yapıldı.

Soruşturma devam ediyor…

