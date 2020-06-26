Kars Belediyesi'nden köpeklere aşevi

HDP'li Kars Belediyesi’nin barınak alanında ve binalarında sürdürdüğü iyileştirme, zemin düzenleme ve hayvanların tedavisi ile ilgili özel çalışmalarının yanında; şehirdeki sokak köpeklerini mama hazırlayıp dağıtmak üzere hayvan barınağında aşevi açtı.

Şehir merkezi ve mahallelerde uzun süredir belediye öncülüğünde yürütülen ve Kars’taki hayvan severlerinde katıldığı sokak köpeği besleme çalışmalarını daha düzenli yürütmek, sadece kuru mama ve ekmek ile besleme yapmamak için kurulan aşevine duyarlı yurttaşlar da destek sağlıyor.

Kars Belediyesi Barınağı'nda faaliyete geçen aşevinde kemik, et ve mama halinde verilebilecek bakliyatlar haşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ve hayvan severler tarafından şehir merkezinde oluşturulan belediye besleme noktalarına ve diğer ihtiyaç alanlarındaki mama kaplarına bırakılıyor.