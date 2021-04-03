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KAV’dan Kanser Haftası mesajı

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Kanser Araştırma Vakfı (KAV) kanser vakalarının yüzde 40’ından fazlasının beslenme ve yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebileceğini, erken tanının ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemenin hayat kurtardığını kaydetti.
KAV’dan Kanser Haftası mesajı

KAV 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası nedeniyle açıklama yaptı, Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1956 yılından beri Nisan ayının ilk haftasının Ulusal Kanser Haftası olarak anıldığını anımsattı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ülkemizde kansere karşı bir farkındalık oluşturmayı, kanseri bir kez daha hatırlatmayı, hatırlatırken de kanserden nasıl korunacağımızı, onunla nasıl yaşayabileceğimizi aktarmayı Kanser Araştırma Vakfı (KAV) olarak kendimize misyon edindik. Kanser, tüm dünyada en çok rastlanan hastalıklardan biri olmakla beraber, vakaların %40’ından fazlası beslenme ve yaşam stilleri ile önlenebilir. Üstelik, tedavi yöntemlerinde elde edilen gelişmeler sayesinde ölüm oranlarında da azalma görülmektedir.

Buna en büyük etken, oluşturulan farkındalık programlarıyla erken tanının gerçekleşmesi ve tedavi yöntemlerindeki ilerlemelerdir. Son zamanlarda kişiye özel tedaviler sayesinde kemoterapi ve radyoterapi gibi standart uygulamaların yarattığı yan etkilerin aksine, hastayı tedavi ederken hastanın genel sağlık durumu korunabilmektedir. Bu da hastanın daha çabuk iyileşmesine katkı koymaktadır. Bireylerin sağlıklı bir yaşam şeklini benimsemesi, tütün kullanımını azaltması da göz ardı edilmemesi gereken önemli etkenlerdendir. KAV ‘tamamlaycı tıp’ prensibini benimsemiştir. Her zaman bilimsel veriler ışığında yaptığımız öneriler çerçevesinde şeker, tuz, süt ve özellikle işlenmiş hayvansal etlerin tüketilmemesi, mevsiminde yetişen, mümkün olduğunca organik sebze ve meyve tüketilmesi, açık havada spor ve zihinsel sağlığı iyileştiren, kişiye uygun yoga, meditasyon yer almaktadır. Bunlar bireyin hem bedenini hem de ruhunu sağlıklı kılacaktır. Uzmanlar olumlu yaklaşımların kanserden koruduğuna dair elde ettikleri bilimsel verileri yayınlamışlardır. Kanser hastalarımız pandemi sebebi ile tedavilerini de aksatmamalıdırlar.

ORKİDE YÜRÜYÜŞÜ’NÜN 18’İNCİSİ YAPILDI

Açıklamada, KAV’ın 2003’ten beri her yıl düzenlediği Orkide Yürüyüşü’nün 18’incisinin bu yıl pandemi kurallarına uygun şekilde bireysel olarak gerçekleştirildiği de kaydedildi. 

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