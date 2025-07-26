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Kavurucu sıcaklar etkili olacak

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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkacak.
Kavurucu sıcaklar etkili olacak

Meteoroloji Dairesine göre, sıcak ve nispeten nemli kütlesi hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığı, 44 santigrat dereceye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Temmuz-1 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile, periyodun ilk günleri oldukça sıcak ve nispeten nemli; diğer günlerde ise sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. 

Hava, bugün ve yarın açık, pazartesi ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Salı gününden itibaren ise hava açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde 41–44 derece, sahillerde 34–37 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 37-40 derece ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, salı ve çarşamba günleri zaman zaman kuvvetli esecek.

 

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