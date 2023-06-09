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Kayıp çocuklar bulundu

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Dünden beri kayıp olan Yasin Bolat ve Necip Korkmaz bulundu.
Kayıp çocuklar bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, dünden beri kayıp olduğu bildirilen Hamitköy’de sakin ve yaşları 14 olan Yasin Bolat ile Necip Korkmaz’ın bulunduğu duyuruldu.  

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.  

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