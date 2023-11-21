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Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı

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Kayseri'de, Kocasinan ilçesindeki Yamula Barajı çevresinde süren kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa, gergedan ve fil gibi hayvanların fosilleri sergileniyor.
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda bulunan ve 7,5 milyon yıllık oldukları değerlendirilen fosil faunasının bulunduğu sergi, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, açılışta yaptığı konuşmada, kurtarma kazısı olarak başlanan ve halen sürdürülen Yamula Barajı çevresindeki çalışmalarda birçok fosil kalıntısının ortaya çıkarıldığını belirterek, kazılardan elde edilen bilimsel verilerin önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kültürel varlıkları koruma ve yaşatma anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Kayseri'de Keykubadiye Sarayı, Kızık Köşk, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, Örenşehir ve Kültepe Kaniş-Karum'da kazı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Büyükkılıç, yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda olduğunu belirtti.

 

Kayseri'de 7,5 milyon yıllık fosillerin yer aldığı sergi açıldı

 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu da kazı çalışmaları ve fosiller hakkında bilgi vererek, doğa tarihinin kanıtı olan fosillerin, geçmişi günümüze taşıdığını kaydetti.

Fosillerin doğal miras olduğunu, tanıtılması ve korunması gerektiğini anlatan Başoğlu, kazılarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik, belgesel yapımcısı Rıfat Çiçek'in hazırladığı "Kayıp Fauna" belgeseli lansmanının izlenmesi ve fosillerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan farklı türdeki canlıların fosilleri ve bu fosiller kullanılarak elde edilen replika ayaklandırmaları ile Proboscidea (Hortumgiller), Bovidae (Boş Boynuzlular), Giraffidae (Zürafagiller) ailelerinden türler yer alıyor.

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