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Kazakov: Zaharçenko cinayeti, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başkanı Aleksandr Zaharçenko'nun danışmanı Aleksandr Kazakov, RIA Novosti'ye telefonla verdiği bilgide, cinayetin Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildiğini söyledi
Kazakov: Zaharçenko cinayeti, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi

Aleksandr Kazakov, "Biz artık cinayetin kim tarafından yapıldığını biliyoruz. Özel Operasyon Kuvvetleri tarafından organize edildi. Yakın bir zamanda grup lideri ve bu organizasyonu yönetenlerin isimlerini açıklayacağız" dedi.

 

Bu cinayetin arkasında Özel Operasyon Güçleri'nin gerçekten olup olmadığı yolundaki soruyu cevaplayan Kazakov, "Evet, bu doğrudur, gözaltına alınanlar itiraf ettiler" dedi.

DNR liderinin konutuna birkaç yüz metre mesafedeki ‘Separ' adlı cafe-restoranda meydana gelen patlamada Aleksandr Zaharçenko öldü, Aleksandr Timofeyev ağır yaralandı.

DNR'nin geçici başkanı Dmitry Trapeznikov, Zaharçenko'yu öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan birkaç kişinin bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğunu doğruladıklarını belirtti.

DNR yetkilileri olayı terör saldırısı olarak niteledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ''Aleksandr Zaharçenko'nun sisnsice öldürülmesi, terör, şiddet, korku yayma yolunu seçenlerin, bu ihtilafın barışçıl, siyasi yollardan çözülmesini istemediklerinin, güneybatı halkıyla gerçek bir diyaloğa girmek istemediklerinin, durumu istikrarsızlaştırmak üzerine, Donbass halkına diz çöktürmek üzerine oyun oynadıklarının fazladan bir kanıtı'' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, bu cinayetin arkasında Kiev'in olduğundan hiç şüphe olmadığını belirtti.

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