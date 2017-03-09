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Kazanmak için çıkıyoruz"; Beşiktaş Olympiakos deplasmanında

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Kazanmak için çıkıyoruz"; Beşiktaş Olympiakos deplasmanında
Maçın başlama saati 23:05

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 193. mücadelesine çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 97. dış saha maçına çıkacak.

Avrupa'daki dış saha mücadelesine bugüne dek 96 kez çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 18 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 maçta ise rakiplerine yenildi. 

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 15. Avrupa kupası maçını yapacak.

Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar taşıdı.

Olympiakos'u geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefleyen siyah-beyazlı takım, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 14 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet alırken, 7 maçtan beraberlikle ayrıldı, 2 kez yenildi.

Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 21 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Bu sezonun golcüleri 

Beşiktaş'ta bu sezon Avrupa kupalarında takımına en çok skor katkısı yapan futbolcu Vincent Aboubakar oldu.

Kamerunlu futbolcu, şu ana dek 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun ise üçer kez gol sevinci yaşadı. 

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