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Kazım And ‘’Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın’’

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Kazım And ‘’Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın’’
Kazım And ‘’Faizler düşürülsün ve borçtan dolayı hapislik kaldırılsın’’

Faiz ve Mazbata Mağdurları Genel Koordinatörü Kazım Ant, Diyalog TV’de katıldığı Çiğdem Aydın’ın programında, faiz ve mazbatalar ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Başbakan Ersin Tatar ile bir süredir çok yüksek olan faizlerin düşürülmesini ve mazbata nedeniyle hapise düşen insanların mağduriyetini görüştüğünü belirten Kazım And, dibe vuran ekonomi nedeniyle bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini ve 3 yıl borçların ertelenmesi gerektiğini belirtti. Faizlerin yüksek olduğunu ve esnaf ile ülke insanın kan ağladığını söyleyen Kazım And, faizler ile ilgili çalışmaların neticelenmesi sonrasında, Başbakan Ersin Tatar’ın bankaların karşısında durabileceğinden emin olmadığını belirtti.

Faizler ve mazbatalar ile ilgil olarak Başbakan ile görüştüğünü ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasını istediğini söyleyen And, Başbakanın önce kendi etrafındaki bürokratların ne yaptıklarına, kimin ile kol kola girdiklerine bakması gerektiğine, vurgu yaptı. Bahse konu bürokratların Başbakan Ersin Tatar’ı etkilemesi halinde kimlerle kol kola, kimin kiminle istişare içerisinde olduğunu açıklayacağını ve bunu bürokratlara Başbakanın odasında yüzlerine söylediğini öne sürdü. Ve KKTC Merkez Bankası Başkanının da Başbakan tarafından görevden alması gerektiğini, ancak bunu yapamayacağını belirtti.

HALK RAHAT MASKE YOK, SOSYAL MESAFE YOK, ÖPÜŞME VE SARILMA ÇOK

Faiz ve Mazbata Mağdurları Genel Koordinatörü Kazım Ant yaptığı açıklamada, ülkemiz son olarak pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadı. Ekonomi dibe vurdu. Esnaf kan ağlıyor. Ekonomik zorluklar var ve insanlar birikimlerini yiyor. Hatta bazıları onu da bitirdi.Hükümet ekonomik sıkıntı nedeniyle borçları 3 ay erteledi. 30 Haziran son gün. Ancak 30 Haziran’da borçlar ödenebilecek mi? Sanırım bu mümkün değil.Pandemi dönemini iyi geçirdik. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, ikinci bir dalganın geleceği söylüyor. Sağlık Bakanlığı hergün pozitif vaka yok diyor. Pozitif vaka yok denildiği için halk rahat. Maske yok. Sosyal mesafe yok. Sarılma ve öpüşme kültürümüz gereği çok. 2’nci bir dalga gelirse şte o zaman işimiz zor dedi

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