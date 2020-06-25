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Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu

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Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu
Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu

Kazım Koyuncu yaşama veda edeli 15 yıl oldu. Sosyalist kimliğiyle tanınan, milyonların yüreğine dokunan Koyuncu, genç yaşta Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi oldu.

7 Kasım 1971 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy’de dünyaya gelen Koyuncu, müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrıldı. 1992 yılında profesyonel müzik hayatına atıldı. 1992'de henüz 20 yaşında iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurdu. Zamanla Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrılmışsa da rocktan kopmadı ve geleneksel Laz halk müziğini rock tabanlı yorumlamaya başladı.

Karadeniz müziğini gençlerle buluşturan, genç yaşta ünlü bir müzisyen olmasına rağmen para için insani değerlerinden ve sosyalist ilkelerden vazgeçmeyen Kazım Koyuncu'yu saygıyla anıyoruz. 

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