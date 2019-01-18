Ked: Büyük bir utanç!

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine gönderilmesinin tarih sayfalarına kazınan bir utanç olayı olduğunu söyledi.

KED Başkanı Yıltan Taşçı tarafından yapılan açıklamada, vicdani reddin bir insan hakkı olduğu ve vicdanen eline silah almak istemeyen insanların ellerine kelepçe vurularak, demir parmaklıklar arkasına atılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını açıkladı.

Şair Halil Karapaşaoğlu’nun eline silah değil, kalem almasının bu ülkenin aydınlanması için daha bir faydalı olacağını söyleyen Taşçı, hükümet edenlerin acilen bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini vurgularken, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunun bir kez daha altını çizerek, tüm vicdani retçilerin yanlarında olduklarını ve mücadelelerini selamladıklarını söyledi.