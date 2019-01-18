  • BIST 97.287
  • Altın 221,684
  • Dolar 5,3579
  • Euro 6,1056
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

Ked: Büyük bir utanç!

» »
Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine gönderilmesinin tarih sayfalarına kazınan bir utanç olayı olduğunu söyledi.
Ked: Büyük bir utanç!

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED), Halil Karapaşaoğlu’nun cezaevine gönderilmesinin tarih sayfalarına kazınan bir utanç olayı olduğunu söyledi.

KED Başkanı Yıltan Taşçı tarafından yapılan açıklamada, vicdani reddin bir insan hakkı olduğu ve vicdanen eline silah almak istemeyen insanların ellerine kelepçe vurularak, demir parmaklıklar arkasına atılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını açıkladı.

Şair Halil Karapaşaoğlu’nun eline silah değil, kalem almasının bu ülkenin aydınlanması için daha bir faydalı olacağını söyleyen Taşçı, hükümet edenlerin acilen bu yanlıştan dönmeleri gerektiğini vurgularken, vicdani reddin bir insan hakkı olduğunun bir kez daha altını çizerek, tüm vicdani retçilerin yanlarında olduklarını ve mücadelelerini selamladıklarını söyledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akile İçin Adalet Talebi Yükseltildi18 Ocak 2019 Cuma 11:15
  • KKTC'de balkondan atlayarak hayatını kaybeden genç Türkiye basınında18 Ocak 2019 Cuma 11:08
  • İki araç yüzyüze çarpıştı: 1 kişi yaralı18 Ocak 2019 Cuma 10:12
  • Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.18 Ocak 2019 Cuma 09:37
  • “Sen ihale mi açtın ki teklif kabul ediyorsun”18 Ocak 2019 Cuma 09:32
  • Bu bölgelerde elektrik kesintisi var18 Ocak 2019 Cuma 09:25
  • Atamalar tam gaz18 Ocak 2019 Cuma 09:22
  • Sürücülerin dikkatine: Bu yollar kapalı18 Ocak 2019 Cuma 09:17
  • Bu fiyatlar ile nasıl yaşanacak?18 Ocak 2019 Cuma 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!18 Ocak 2019 Cuma 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti