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Kedilerin kutu sevgisi bilimsel araştırma konusu oldu: "Hayali kutularda bile oturuyorlar"

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Kedilerin kutularda oturmayı çok sevdiği herkesçe biliniyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu sevgi o kadar büyük ki kediler, hayali kutularda bile oturabilir.
Kedilerin kutu sevgisi bilimsel araştırma konusu oldu: "Hayali kutularda bile oturuyorlar"

Kedilerin kutularda oturmayı çok sevdiği herkesçe biliniyor. Ancak yeni bir araştırmaya göre bu sevgi o kadar büyük ki kediler, hayali kutularda bile oturabilir.

Bu kutu sevgisinin, sevimli hayvanların yabani içgüdülerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Onlar da tıpkı yırtıcı kuzenleri gibi saklanabilecekleri, avlarını gözlemleyebilecekleri ve kendilerini güvende hissecekleri kapalı yerlerde bulunmaktan hoşlanıyor.

Hayvan sahiplerinin evlerindeki karton kutular, bu nedenle kedilerin ilgi odağı oluyor.

Şimdiyse New York’taki Columbia Üniversitesi'nden Gabriella Smith, bu davranışın kedilerde son derece yerleşik bir içgüdü olduğunu ortaya koydu.

Smith’in liderlik ettiği ve yurttaşların da katkısıyla gerçekleştirilen araştırmada kedilerin, kare biçiminde yere çizilmiş şekilleri bile kutu gibi algıladığı ve içine oturmayı tercih ettiği anlaşıldı

Araştırmaya katkı koyan kedi sahiplerinden oturma odalarının zeminlerine farklı şekiller oluşturması istendi.

İlk etapta katılımcılar, zeminde bantla tam bir kare çizdi. Diğerinde ise bilim insanı Gaetano Kanizsa'nın 1955'te gösterdiği bir optik yanılsamaya başvurdu.

Bu yanılsamada Pack-Man’i andıran 4 yuvarlak şekil, oyuk kısımları bir dikdörtgenin kenarlarını oluşturacak şekilde diziliyor ve beyin optik yanılsama sayesinde bunu kare olarak algılıyor. Bu nedenle katılımcılar ikinci etapta "Kanizsa karesi" ismi verilen hayali kareler oluşturdu.

Üçüncü etapta ise kontrol grubu görevi üstlenecek şekiller kullanıldı. Katılımcılar Kanizsa karesi hazırlarken kullandıkları yuvarlak şekillerin yerini değiştirmedi ama oyuk kısımları dışa gelecek şekilde ters çevirdi. Bu da söz konusu optik illüzyonun bozulmasına yol açıyordu.

Sonunda kedilerin hangi şekillerle daha çok ilgilendiği ve hangilerinin ortasına oturmayı tercih ettiği kameralarla kaydedildi.

Hayvanların dış uyaranlardan etkilenmemesi için ev sahiplerinin, kedilerinin dikkatini dağıtabilecek her türlü hareketten kaçınması istendi.

Altı gün süren gözlemleri, başlangıçta kaydedilen 500 katılımcıdan yalnızca 30’u tamamlayabildi. Yine de sonuçlar çarpıcıydı.

Kediler, Kanizsa karelerine ve bantlarla oluşturulan dikdörtgenlere oturmayı seçiyordu. Kontrol görevi gören üçüncü şekilleri ise tercih etmiyordu.

Bu, kedilerin hayali şekillere duyarlı olduğunu gösteriyor ve hayali bir kareye gerçek bir kutu gibi muamele ettiği hipotezimizi destekliyor.

Applied Animal Behaviour Science isimli akademik dergide yayımlanan araştırmanın yazarları, deneyin kısıtlı bir örneklem grubuyla yapıldığını ve ileri araştırmalar gerektiğini not ediyor.

Yazarlara göre yurttaş biliminden yararlanılan çalışmadan elde edilen bulgular, kedi zihninin gizemlerine yönelik daha büyük araştırmaların yolunu açıyor.

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