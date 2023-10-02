Kenan Koçak Milli Takım'da yaşanan tüm süreci anlattı

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcılığını üstlenen Kenan Koçak, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım"

Kenan Koçak, federasyon çatısı altında bulunmasa da Türk futboluna destek vermeye devam edeceğini belirtti.

"Bir işe başladığınız zaman ayrılıklar da olabiliyor. Öncelikle Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Müslüm Özmen, Yusuf Günay'a özellikle Hamit Altıntop'a ve diğer yönetici büyüklerime, benimle alakalı düşünceleri, benimle devam etmek istedikleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ben bu süreçten sonra yardımcılık yapmak istemediğim çünkü 2 sene önce ilk defa yardımcılık yaptım ben. Bu 2 yılda gerçekten çok zor bir iş olduğunu gördüm. 2 sene önceki teklifi; proje için, bayrak için, Türkiye'm için kabul edip, kendi kariyer planlamamı biraz daha geri plana attım. Güzel istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu. Ben de kendilerine teşekkür ettim ve sarılarak ayrıldık. Ne kadar federasyon altında görev almasak da bu milli takım hepimizin milli takımı. Ben yine elimden gelen bir şey olursa milli takım için 7/24 hizmetteyim. Burası milli takım, milli takım görevinden kaçılmaz. İnsan ister istemez her türlü sorumluluğu biliyor. O yüzden artık dışardan ya da başka bir faaliyetle Türk futboluna destek vermeye çalışacağım."

"Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk"

Kenan Koçak, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son 3 maçından 1 galibiyet çıkartması halinde Almanya biletini büyük ihtimalle alacağını ifade etti.

"Bir iş yapıyorsak inanırsınız. Biz de Avrupa Şampiyonası'na gideceğimize inanıyorduk. Söylediğim gibi bu kararı veren yetkililere saygı duymak lazım. Kendi düşünceleri vardır ki bu karara vardılar. Biz hoca olarak yönetimin verdiği karar saygı duymak zorundayız. O kararlarla yaşamayı öğrenmek durumundayız. Tabii ki şu an grupta iyi bir durumdayız. Hırvatistan ile aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. 3 maçı da kazanabilecek güce sahibiz. 1 galibiyet ile büyük ihtimalle Almanya bileti alınmış olacak. O yüzden milli takıma veda ettik ama gönlümüz rahat veda ettik. Eminim ki bu çocuklar geri kalan adımları atıp Türkiye'yi, Avrupa Şampiyonası'na götürecekler."

"Montella'nın yolunu açmak için TFF'nin teklifini kabul etmedim"

Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin kendisinden Montella'nın yardımcılığına devam etmesini istediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini belirtti.

"Öncelikle ben yönetim ile bu konuşmayı yaptım. Yönetimin bana karşı bir talebi oldu. Montella hoca ile ben bu tür konulara girmedim, hiç konuşmadım. Bunun altını çizmek lazım. Yönetimin bana bir teklifi oldu ama yeni teknik direktör için de böyle bir yapılanma olduğu zaman tamamen yeni yüzlerin olmasının daha iyi olacağının inancındayım. O yüzden yol açmak amacıyla böyle bir karar aldım. Kendi kariyerim açısından da yine tekrardan teknik direktör olarak kariyerime devam etmek istiyorum."