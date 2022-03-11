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Kendi Kabinesini Bile Oluşturmaktan Aciz Zihniyet, Halkı Yoksullaştırmaya Devam Ediyor

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Kendi Kabinesini Bile Oluşturmaktan Aciz Zihniyet, Halkı Yoksullaştırmaya Devam Ediyor
Kendi Kabinesini Bile Oluşturmaktan Aciz Zihniyet, Halkı Yoksullaştırmaya Devam Ediyor

Vizyonsuz ve iş bilmez hükümet, hayat pahalılığını ve enflasyonu patlatacak elektrik ve akaryakıt zamlarına devam etmektedir. Meclis Başkanlığı seçimlerini eline yüzüne bulaştıran, kendi kendini yönetmekten bile aciz bir hükümet, halkın alım gücünü yerle bir etmeye devam etmektedir. Son üç senede olduğu gibi plan ve programdan yoksun, yurttaşların gailesini çekmeyen bu zihniyet, muhalefetin ve ilgili paydaşların önerilerine de kulak tıkamaktadır.

Hayvancıların üretimi durdurma noktasına geldiği, toplu taşımacıların kontak kapatacağını açıkladığı bu dönemde, hükümet edenler başka dünyada yaşamaya devam etmektedir. Tüm seçimi ‘istikrar’ kelimesiyle geçiren bu zihniyet, iki haftada, gelen direktiflerle bakanlarını değişmiş ve kendi kendini bile yönetemeyeceğini gözler önüne sermiştir. Kendini dahi yönetmekten aciz hükümet, Kıbrıs Türk halkının özgüveniyle oynamaya da devam etmektedir.

Elektrik ve akaryakıt zammı sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Söz konusu iki alana gelen zamlar, tüm sektörleri etkiyecek, zincirleme zamların gelmesine vesile olacak ve Kıbrıs Türk halkını çok ciddi sıkıntılara doğru sürükleyecektir. Üretimin durma noktasına geldiği bugünlerde, ‘ne olacağım’ derdi çeken bu zihniyet, Kıbrıs Türk halkının hem demokrasisini hem de ekonomisini yok etmek için ‘yemin etmiş’ gibi hareket etmektedir.

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Türkiye’de de geri alınan akaryakıt zammı, ülkemizde de bir an önce geri alınmalı, yurttaşların alım gücünü koruyacak politikalar hemen hayata geçirilmelidir. Halk giderek yoksullaşırken, orta sınıf yok olmaya doğru sürüklenirken ve gelecek belirsizliği hat safhadayken, iradesi yok olan hükümet, Kıbrıs Türk halkını büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Bir gün başka, diğer gün başka konuşmaktan yüzü dahi kızarmayan, gençlerin göç etmesini dert edinmeyen bu zihniyetle bir yere gelmek mümkün değildir. 

CTP, Kıbrıs Türk halkının demokratik ve ekonomik var oluş mücadelesinde öncü olmaya ve bu zihniyete geçit vermemeye kararlıdır. Beceriksiz ve basiretsiz olmak yetmezmiş gibi, bu halkla dalga geçen zihniyetin hiçbir geçerliliği artık yoktur. Bu halkın, sizin ‘sandalye oyununuzun’ bitmesini bekleyecek ne sabrı ne de hali kalmıştır. Yönetme becerinizin olmadığını artık tüm toplum öğrenirken, yönetme gailenizin de olmadığı apaçık ortadadır. Krizin üstüne kriz yaratmaktan vazgeçip, bir an önce halkın gerçek sorunlarına odaklanın!

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