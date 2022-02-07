Kennedy Neden Öldürüldü, JFK Suikastını Kim Yaptı?

John Fitzgerald Kennedy yani en bilinen adıyla JFK, Amerika Birleşik Devletleri’nin 35. Başkanıyken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ondan önceki bütün ABD başkanlarından farklı özelliklere sahip olan Kennedy, bu farklılıklarıyla ABD’deki azınlıkların oylarını almış, yine bu farklılıkları sebebiyle en muhafazakar eyalet Teksas’ta öldürülmüştü. O zamandan beri dünyanın dört bir yanında Kennedy adını taşıyan yerler kuruldu. İstanbul’un en önemli yerlerinden birinde Kennedy Caddesi bulunuyor. Kennedy suikastı filmleri hala yapılıyor. Peki, JFK suikastını kim yaptı? Kennedy ölüm anında neler yaşandı?

SUİKASTIN BELGELERİ PAYLAŞILDI

Neredeyse 60 yıldır Kennedy suikastı hakkında tartışmalar sürüyor. Kimin öldürüp kimin arkasında olduğuna dair türlü spekülasyonlar mevcuttur. Bugün itibariyle Kennedy cinayetinin gizli belgelerinden önemli bir kısmı yayınlandı. Yayınlanan belgelerin suikastı aydınlatacak cinsten olmaması birçok araştırmacı tarafından tepki topladı. Hala Kennedy suikastı hakkında paylaşılmamış binin üzerinde dosya bulunmaktadır.

KENNEDY SUİKAST ÖLÜM ANI

Başkan Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas’taki ziyareti sırasında başından vurularak öldürüldü. Suikast anı saniye saniye kameralara yansıdı. 1964 seçimlerinde rakibi Barry Goldwater’a karşı ezici üstünlük sağlamak amacıyla Teksas’taki iki kişiyi yanına alıp Cumhuriyetçilere karşı birlikte oluşturmaktı. Aracı içinde konvoyuyla ilerleyen JFK, saat 12:30’da başından vurularak suikasta uğradı. ABD başkanları arasında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden 2. kişi olan JFK, birçok kişi tarafından ABD’yi değiştirecek kişi olarak ön görülüyordu. İlk suikastla ölen ABD başkanı, köleliği kaldıran ve iç savaşı kazanan Abraham Lincoln'dur.

JFK SUİKASTINI KİM YAPTI?

JFK Suikastını yapan kişi Lee Harvey Oswald adında 24 yaşındaki bir ABD’li gençtir. Suikastta İtalyan yapımı Manlicher Carcano dürbünlü tüfeği kullanıldı. Suikast sırasında 3 el ateş açıldı. İlk kurşun ensesinin altından girip kravatından çıktı, ikincisi Dallas Valisi Connaly’nin sırtına değdi ve sonuncusu ölümcül darbe oldu, Kennedy’nin kafasının üst bölümüne isabet etti. Araç hastaneye götürülse de Kennedy iki darbe sonunda kurtarılamadı.

JFK SUİKASTI KOMPLO TEORİSİ

Kullanılan silah, 1945’den kalmadır ve silah mermiyi takıp sıkma üzerine kuruludur. Her ateş açmadan sonra tekrar mermi doldurulup sıkılmalıdır. İki ateş arasında 5 saniye olduğu düşünülürse 3 atışın aynı kişi tarafından yapılması imkansıza yakındır. Lee Harvey Oswald, suikast gününden ertesi gün Dallas’taki bir sinema salonunda yakalandı. Lee’nin 2. Dünya Savaşı’nda bulunması bu suikast için mantıklı bir sebep yaratsa da Kennedy’nin vücudunda 8 merminin bulunması birçok komplo teorisini yaratıyor. Harvey Oswald’ın Sovyetler’de bulup evlendiği eşi Marina hala yaşamaktadır. Marina Lee Harvey’in Kennedy’i öldürmediğini her defasında savunmaktadır. Ne Harvey Oswald, ne de Lee Harvey Oswald’ı 2 gün sonra öldüren Jack Ruby, yargılanmıştır. İkisi de yargılanmadan ölmüştür.

KENNEDY NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

John Fitzgerald Kennedy, ABD’nin ilk Katolik başkanıdır. Protestan ahlakıyla gelişen ABD toplumu, JFK’yi sürekli bu konuda eleştirmiştir. Bu sebeple Katolik olması Kennedy’nin öldürülmesi için önemli bir sebeptir. Füze krizi ve Domuzlar Körfezi çıkartmasının başarısız olması ve Küba ile Sovyetlere karşı ABD’nin gücünün azalması da başka bir sebeptir. İsrail’deki nükleer tesise karşı olması, birçok komplo teorisini doyurur. Ayrıca ırkçılık karşıtı olması ve siyahlara en büyük imtiyazları tanıyan Kennedy, muhafazakar ve ırkçı ABD halkı tarafından hain olarak tanımlanıyordu.

FBI ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİR Mİ?

Patoloji uzmanı Cyril Wecht'e göre, suikast emrini kendisini işten atan Kennedy’ye öfkelenen ve intikam almak isteyen eski CIA Direktörü Allen Dulles verdi. Cyril Wecht 60 yıldır bu suikastı araştırıyor. Wecht'e göre eski asker Harvey Lee Oswald'a öldür emrini 1953 ile 1961 yılları arasında CIA direktörlüğü yapan Allen Dulles verdi. Domuzlar Körfezi çıkarmasının başarılı olmasından sonra fatura Dulles'e kesilmişti. Wecht aynı zamanda Kennedy'den sonra başkan olan Johnson tarafından suikastı araştırma komisyonuna atanmıştı. Bu da suikastın üstünü örtmesini kolaylaştırdı.

KENNEDY SUİKAST FİLMLERİ

Hollywood yıllardır Kennedy suikastı filmi yapıp duruyor ama konu hiç eskimediği için filmler de aynı güzellikte ilerliyor. En bilinen film, Oliver Stone’nun JFK adlı 1991 yapımı filmidir. 3 saatlik film, tüm detayları gözler önüne süren filmlerden biridir. Jackie de Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy’nin suikast öncesi ve sonrası yaşadıklarını konu alıyor.