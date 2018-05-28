Kent Gençliğinden Habersiz Belediye Başkan Adayı Özür Dilesin

Yerel yönetim seçimlerine yönelik sürecin hızlanması ile birlikte Mağusa kentinde rekabetin kızıştığını görüyoruz. Bu süreçte çeşitli açıklamaları takip ediyor, özellikle gençlikle ilgili yapılan açıklamaları önemsiyoruz. Malesef, CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer'in “MAGEM'i Gençlere yeniden armağan edeceğiz” vurgulu açıklaması, adayların hem kentteki olan bitenden haberdar olmamasını ortaya koymakta bizleri zorunlu olarak açıklama yapmaya itmektedir.

Adalıer, söz konusu açıklamasında, “MAGEM projesinin son dört yıllık ara dönemde işlevini kaybettiğini belirterek MAGEM'i gençlere yeniden armağan edeceğiz” demiştir.

Adalıer, Mağusa Gençlik Merkezi'nin dernekler yasası kapsamında kurulmuş bir yapı olduğunun farkında değildir. Muhtemelen Adalıer, daha önce MAGEM olarak kullanılan ancak şu anda Mağusa Gelişim Akademisi olarak hizmet veren belediye tesisine atıf yapmaktadır.

Adalıer'in farkında olmadığı ve görmezden geldiği Mağusa Gençlik Merkezi 2014 yılında belediye yönetiminin kararıyla yerinden edilmiş, Mağusa Suriçi'nde yer alan ofisinde gençlik için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Adalıer, belediye meclis üyesi olarak çalıştığı süre içinde görmezden geldiği ve hala daha farkında olmadığı tesiste insan hakları, sosyal girişimcilik, kadın hakları, LGBT hakları gibi eğitimleri verilmiştir. Şu an adayı olduğu CTP'nin belediye meclisi üyesi adayları dahi bu eğitimlere katılmıştır. Aynı zamanda, yine bahsi geçen süreç içinde Mağusa gençliğinin öncelikli kıldığı konularda film gösterimleri, müzik dinletileri, atölyeler, sokak hayvanları için etkinlikler yapılmıştır. Tüm bunların yanında MAGEM tarafından Sokak Partileri yapılmış yüzlerce genç bir araya gelmiştir.

MAGEM yaptığı birçok etkinlikle kendinden söz ettirirken, Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'in ya da Adalıer'in de bulunduğu Belediye meclisinin hiçbir desteği alınmamış, tüm yapılan etkinlikler gönüllülük ve dış kaynaklardan sağlanan desteklerle yapılmıştır.

Adalıer'in MAGEM'i gençlere yeniden armağan edeceğiz şeklindeki açıklamasının en iyi ihtimalle konuya dair bilgisizliği olduğunu umut eder, kentin en önemli ve aktif sivil toplum örgütünü tanımayan bir belediye başkanı adayının, bu konularda hata yapma şansının olmadığını tekrardan belirtiriz.

Adalıer'e MAGEM olarak, seçimlerde gençlikle ilgili açıklamaların takipçisi olacağını belirtir. MAGEM'in gençlere yönelik faaliyetlerini daha yakından takip etmesini öneririz. Aynı zaman da yaptığı hatadan dolayı Adalıer'den bir özür beklediğimizi de vurgularız.