Kepçe Kulak Problemine Dikkat !

Kulağın arkasından operasyona başlanarak doğumdan itibaren şekillenmemiş ve doğal kıvrımlarını elde etmemiş kulağa yeniden bu kıvrımları sağlama işlemidir. Kulağın kıkırdağına yapılan müdahale ile sağlanmaktadır. Kıkırdak olgunluğunu kazanmamış ve kıvrımları oluşmamış kulaklara cerrahi müdahale ile dikişler vasıtayla yeniden kıvrım kazandırılır ve bunların oluşturulması ehil ellerde gayet başarılı yüzde yüze yakın başarı ile sonuçlanan işlemdir. Bu işlem son derece yüz güldürücüdür. Aslına uygun usulüne uygun yapılan işlem ile birlikte kişiler çok mutlu olabilmektedir” dedi.

Sosyal yaşamında özellikle saçlarını uzatan bayanlar çok sık karşılaşıldığını ifade eden Op.Dr. Sezgin, “Bu kulakları gizlemek için saçlarını uzatarak kamuflaj sağlamak isterler saçlarımı hiçbir şekilde hayatım boyunca toplayamadım diyen bayanlar ameliyat sonrası bir hafta içinde çok rahat şekilde saçlarını toplayabilir ve günlük yaşama adapte olabilirler. Ameliyat sonrası erken dönemde kulakları sert şekilde çekilme yapılmamasını öneriyoruz bunun sebebi kıkırdağa konulan dikişlerin kopma riski bulunmasıdır. Hastalarımız bu 3 aylık periyotta dikkat etmedikleri takdirde kepçeleşme yeniden ortaya çıkabilir. Ancak hastalar söylenilen doktor direktiflerine uydukları zaman yüzde yüze yakın başarı ile kepçe kulaklarının düzeltilmesi ve normal kulak görüntüsüne sahip olabilmektedir” açıklamalarında bulundu.