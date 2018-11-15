  • BIST 93.297
  • Altın 208,437
  • Dolar 5,3165
  • Euro 6,0196
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

Kerevizden gelen sağlık: Hücre hasarını onarıyor

» »
Şu günlerde tezgahları yeniden süslemeye başlayan kereviz hem besleyici ve düşük kalorili hem de ekonomik.
Kerevizden gelen sağlık: Hücre hasarını onarıyor

Yaygın bir durum olan sürekli yorgunluk, sinirlilik, kas krampları-seğirmeleri, uyku ve kalp ritmi bozuklukları şeklinde kendini gösterebilen magnezyum eksikliği ile mücadelede de kerevizin önemli bir yardımcı olduğunu kaydetti.  

Kerevizin en sağlıklı sebzelerden biri olduğuna dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerin vücudumuzda yarattığı hasarı onarıcı, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedaviyi destekleyici özelliklere sahip olduğunu belirtti. Kerevizin özellikle sindirim sistemine ve kardiyovasküler sisteme yardımcı özellikte olduğunun altını çizen Dr. Sinan Akkurt, inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına karşı koruyucu olduğunu söyledi.

ALERJİSİ OLMAYANLAR HAFTADA 2 KEZ TÜKETSİN

Kereviz yemeğini sevmeyenlerin salata, çorba, buharda pişmiş şekilde ya da suyunu sıkıp içerek tüketebileceklerine değinen Dr. Sinan Akkurt, kereviz yapraklarının ayrıca ev yapımı turşularda kullanılabileceğini dile getirdi. Aynı zamanda alerjik bir besin olduğunu hatırlatarak alerjisi olmayanlar için hafta en az iki kez kerevizin menüye dahil edilmesini önerdi.

İÇİNDEKİ O MOLEKÜL ŞİFA OLUYOR

Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre kereviz apigenin adlı bir molekül içeriyor. Apigeninden zengin bir diyet, inflamasyonu azaltıyor ve bağışıklık sistemine destek sağlıyor. Kereviz ayrıca luteolin adlı bir flavnoid içeriyor. Bu bileşen, anti-kanserojen özelliğinin yanı sıra kanser tedavisinde kullanılan kimyasallara karşı koruyucu etki de sağlıyor. Dr. Sinan Akkurt, apigenin molekülünün ayrıca nöron hücrelerin gelişmesi ve uyarılmasını artırdığını, böylelikle öğrenme ve hafıza güçlüğünde de destek olduğunu kaydetti. 

Kanda yağ molekülleri arttığında oluşan hiperlipidemi durumunun ilk aşamada bir semptom göstermese de ileriki aşamalarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini artırdığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, "Fareler üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kerevizin yüksek yağ ile beslenen farelerin hiperlidemi oranını düşürdüğü gözlenmiştir" dedi.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üzüntü beynin iki bölgesi arasında 'sohbeti' artırıyor11 Kasım 2018 Pazar 20:20
  • Parfüm kokusunu nasıl daha kalıcı hale getirebiliriz?10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00
  • Yıllardır yanlış pişiriyormuşuz!10 Kasım 2018 Cumartesi 10:30
  • Yeni Yıla Son 15 Gün Diyeti İle 2 Beden Küçük Girmek Mümkün10 Kasım 2018 Cumartesi 10:15
  • Cüzdanını arka cebinde taşıyanlar dikkat!10 Kasım 2018 Cumartesi 10:00
  • Mantar Zehirlenmelerine Dikkat!10 Kasım 2018 Cumartesi 09:45
  • Yara izlerini yok eden jel üretildi10 Kasım 2018 Cumartesi 09:30
  • Üzüntü beynin iki bölgesi arasında 'sohbeti' artırıyor10 Kasım 2018 Cumartesi 08:00
  • Antibiyotiğe dirençte Türkiye risk altında09 Kasım 2018 Cuma 19:00
  • Butanlı yapışık ikizler ameliyatla ayrıldı09 Kasım 2018 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti