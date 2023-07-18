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Kharoon' geliyor! Dünya kavrulacak...

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Dünya genelinde aşırı sıcaklar ölçülmeye devam ediliyor. İtalya medyasına göre, Sicilya ve Sardinya Adası’nda hava sıcaklığının bu hafta 48 dereceye çıkması bekleniyor.
Kharoon' geliyor! Dünya kavrulacak...

İtalyan Meteoroloji Servisi, Sardinya Adası’nın bu haftaki sıcak hava dalgasının ‘merkez üssü’ olacağını duyurdu. Meteorologlar, bu sıcak hava dalgasına Yunan mitolojisinde ruhları yeraltı dünyasına götüren kayıkçı olduğuna inanılan Kharoon’un adını verdi. İtalyan meteorolog ve iklim uzmanı Giulio Betti, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Sıcaklıklar 19-23 Temmuz arasında sadece İtalya’da değil, Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar’da da zirveye ulaşacak. Bu bölgelerde yerel sıcaklık rekorları kırılabilir” dedi.

UYARI ÜSTÜNE UYARI YAPTILAR

İspanya’da da iklim koşulları ve sıcak hava dalgasına bağlı olarak orman yangınları çıktı. Yunanistan’da perşembe gününden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyor ve meteorologlar, kuvvetli rüzgârların orman yangını riskini artırdığı konusunda uyarıyor. Yunanistan’ın en önemli turistik yerlerinden biri olan Atina’daki Akropolis, günün en sıcak saatlerinde art arda üç gün kapalı kalmıştı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nden (NWS) yapılan açıklamada, “ABD’nin batı ve güneyinde bazı bölgelerinde tehlikeli sıcak hava dalgası bekleniyor” denildi. California eyaletinin güneydoğusu, Nevada eyaletinin güneyi ve Arizona eyaletinin batısında ise ‘kırmızı bayrak uyarısı’ verildi. Ülkenin batı ve güneyindeki 38 şehirde sıcaklık rekoru kırılması beklenirken, sıcak hava dalgası 110 milyondan fazla kişiyi etkiliyor.

ÇİN’DE 52.2 DERECELİK REKOR

Çin dün, hafta sonu ülkenin kuzeybatısında termometrenin 52.2 santigrat dereceye ulaşarak temmuz ortası için rekor kırdığını açıkladı. Açıklamaya göre bir önceki rekor olan 50.6 derece Temmuz 2017’de kaydedilmişti.

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