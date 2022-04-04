KHYD Çarşamba Günü Lefkoşa'da Kermes Düzenleyecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), “1-7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri çerçevesinde çarşamba günü Lefkoşa’da giyecek kermesi düzenleyecek.



KHYD’den yapılan açıklamaya göre, kermes, 09.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Kızılbaş Bölgesi’nde Maksıl Manav karşısındaki arazide yapılacak. Kermeste, etiketli ve 2’nci el kıyafetler satılacak.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, derneğin, ekonomik sıkıntıların yaşandığı günlerde yüzleri güldüreceğini belirterek, her çarşamba Maksıl Manav karşısındaki arazide aile bütçesine uygun ayakkabı ve giysi satışı yapılacağını kaydetti.

Bağışçılara her bir hasta adına teşekkür eden Kocaismail, halkı, kermese davet etti.