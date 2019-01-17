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Kıb-Tek, 30 günü aşan faturaların ödenmesiyle ilgili karar aldı

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalama sisteminde meydana gelen gecikmeden dolayı 30 günü aşan sürelerle hazırlanan faturalardan doğan mağduriyeti gidermek için karar aldı.
Kıb-Tek, 30 günü aşan faturaların ödenmesiyle ilgili karar aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalama sisteminde meydana gelen gecikmeden dolayı 30 günü aşan sürelerle hazırlanan faturalardan doğan mağduriyeti gidermek için karar aldı.

Yönetim Kurulu’nun dün aldığı karara göre, aboneler isterlerse faturalarındaki fazla günleri bir sonraki faturaya aktarabilecek ve bu miktara, şubat faturalarının son ödeme tarihine kadar ödenmesi kaydıyla gecikme faizi de uygulanmayacak.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, faturalardaki fazla günlerin karşılığı olan miktarın, olması gereken bir sonraki faturaya aktarılması yönünde karar aldıklarını açıkladı.

“ENERJİSİ KESİLEN ABONE YOK”

Hüdaoğlu, abonelere ulaşan faturaların son ödeme tarihinin şubat ayı olduğunu, dolayısıyla fazla gelen faturayı ödeyemediği için enerjisi kesilen abone olmadığını kaydetti.

Faturalardaki fazla günlere ait meblağın bir sonraki faturaya aktarılması yanında gecikme faizi uygulaması da olmayacağını vurgulayan Hüdaoğlu, isteyen abonelerin faturasının tümünü ödeyebileceğini, isteyenlerin de fazla günleri sonraki faturaya aktarabileceğini anlattı.

Hüdaoğlu, 190 bin civarında abonesi bulunan Kıb-Tek’in bu konuda tüm abonelerine SMS yoluyla bilgi vereceğini de ifade etti.

KURUM MÜDÜRÜNDEN YAZILI AÇIKLAMA

Öte yandan Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun dün aldığı karar, Kurum Müdürü Ahmet Dargın tarafından yazılı olarak da duyuruldu.

Açıklamaya göre, Kıb-Tek, faturalama sisteminde meydana gelen gecikmeden doğan mağduriyetleri gidermek için adım atarak, ödemelerde yaşanacak olası gecikme faizlerini uygulamama kararı aldı.

Kıb-Tek Müdürü Dargın’ın açıklamasında şu bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı:

“Son ödeme tarihi 2, 3 ve 4 Ocak 2019 olan tüketicilerimizin Ocak 2019 ayı faturalandırmaları 9 Ocak 2019 tarihinde, son ödeme tarihi 7 Ocak 2019 olan tüketicilerimizin ise aynı dönem için faturalandırmaları 10 Ocak 2019’da yapılabilmiş ve ilgili tüketicilerimizin fatura gün sayısı 30 günden fazla olmuştur.

Bu nedenle yaşanan mağduriyeti giderebilmek için, Kıb-Tek Yönetim Kurulu söz konusu fazla günlere karşılık gelen fatura miktarlarının ödenememesi durumunda, ilgili miktara, tüketicinin Şubat 2019 ayı faturasının son ödeme tarihine kadar ödenmesi kaydıyla, herhangi bir gecikme zammı uygulanmaması yönünde karar almıştır.”

Açıklamada, söz konusu durumdan etkilenen tüketicilere bilgilendirme amacı ile kurum tarafından SMS gönderileceği belirtilirken “Ayrıca, Şubat 2019’da olağan gününde faturalandırma yapılacağından Ocak ayında fatura gün sayısı 30 günden fazla olan tüketicilerin Şubat ayı faturaları ise 30 günden az süre için hesaplanacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur” denildi.

Öte yandan fazla faturaların ödenmesiyle ilgili kurum yetkililerince verilen bir örneğe göre, 40 günlük periyot için 1,000 TL fatura gelen bir abone, 30 günlük periyot için 750 TL tutarında bir ödeme yapması halinde 30 günü aşan periyottan gelen 250 TL tutarındaki kısmı, gecikme faizi uygulanmaksızın Şubat ayı faturasının son ödeme tarihine kadar ödeyebilecek.

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