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KIB-TEK Mesleki İngilizce Eğitimi Tamamlandı

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İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında 26 Ocak 2018 tarihinde imzalanan hizmetiçi eğitim sözleşmesi kapsamında düzenlenen “Mesleki İngilizce Eğitimi” tamamlandı.
KIB-TEK Mesleki İngilizce Eğitimi Tamamlandı

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) arasında 26 Ocak 2018 tarihinde imzalanan hizmetiçi eğitim sözleşmesi kapsamında düzenlenen “Mesleki İngilizce Eğitimi”  tamamlandı.

26 Eylül 2018, Çarşamba günü İTÜ Kuzey Kıbrıs Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, KIB-TEK’in çeşitli birimlerinde görev alan 61 personele KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile SEM onaylı eğitim sertifikası ve katılım belgeleri takdim edildi.

İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Serdar KUM, Genel Sekreter Dursun KOÇ, SEM Müdürü Mehmet Ülkü KURUKAFA ve eğitmenlerin ev sahipliğinde düzenlenen törene, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet HÜDAOĞLU, Müdür Muavini Göker BAŞOĞLU, Müdür Muavini Kulderen CANSEVEN, EL-SEN BaşkanıKubilay ÖZKIRAÇ, EL-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf AVCIOĞLU ve belge alacak personel katıldı.

Tören sonunda gerçekleşen kokteylde, İTÜ-KKTC Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Serdar KUM, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet HÜDAOĞLU ve KIB-TEK Eğitim Koordinatörü Gizem VOLKAN’a plaket vererek, işbirliklerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Ocak - Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenen Mesleki İngilizce Eğitimi, Lefkoşa’da konumlanan İTÜ Kuzey Kıbrıs SEM ve İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu dersliklerinde verildi.

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