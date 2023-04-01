KIB-TEK’in AKSA’ya borcunu devlet devralıyor

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, KIB-TEK'in 600 milyon TL'lik borcunu devlet devralacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne gecikme zamları ile birlikte elektrik alım borcunun ödenmesi amacıyla 600 milyon Türk Lirası’nın devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı dünkü (31 Mart 2023) Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı”yla ilgili gerçek ve tüzel kişiler tarafından görüş ve öneriler, yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunulabilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne gecikme zamları ile birlikte elektrik alım borcunun ödenmesi amacıyla 600 milyon Türk Lirası’nın devlet borcu olarak devralınması amacıyla hazırlanan yasa tasarısının genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle oluşan darboğazda halkın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mahrum edilmemesi amacıyla fiyatlar artırılmamış ve Kurum maliyetlerinin altında satış yapmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle Kurumda oluşan ciddi borç yükünden dolayı, Kurumun mali yapısı bozulmuş ve Kurum borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu nedenle 39/2022 Sayılı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında Yasa ile 600.000.000 TL borç devralınıp kurumun borç yükünün azaltılması sağlanmıştır. Ancak, bu yasa Kurumun mali yapısının düzeltilmesinde yeterli olmamış, maliyetin altında satış fiyatları nedeniyle AKSA Şirketinden alınan yeni enerji alımları ödenememiştir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kamu hizmeti verme kabiliyetinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması elzemdir. Bu bağlamda yukarıdaki izahat ışığında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı'na ihtiyaç duyulmuştur.”