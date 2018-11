Rum basınında bugün yer alan bir haberde, dört ülke hesabına faaliyet gösteren beş sondaj platformunun şu an “Kıbrıs” etrafında bulunduğu ve bu durumun, Güney Doğu Akdeniz ile “Kıbrıs’ın” elde ettiği olağanüstü enerji ve jeopolitik rolü göstermekte olduğu ifade edildi.



Güney Kıbrıs hesabına “Delfini” hedefinde başlaması an meselesi olan sondajın haricinde, Mısır hesabına “Zohr”, İsrail hesabına “Leviathan” yatağında ve Antalya ile Mersin olmak üzere Türkiye’nin güney kıyılarında da iki sondaj gerçekleştirilmekte olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, İsrail hesabına önümüzdeki haftalarda “Stena Icemax’ın” kardeş platformu tarafından bir sondaja daha başlanmasının beklendiğini bildirdi.



TÜRKİYE’DEN TATBİKAT İDDİASI



Türkiye’nin dün 10’uncu parseldeki sondaja tepki olarak, deniz kuvvetlerinin yarın Baf’ın güneyinde tatbikatlar yapacağını duyurduğunu da iddia eden gazete, Rum Yönetimi’nin ise bunun üzerine bir Navtex yayımlayarak “Türk deniz tatbikatlarının Kıbrıs Cumhuriyeti’yle istişare edilmeden Kıbrıs sorumluluk bölgesinde icra edileceğini, dolayısıyla denizcilik açısından güvenlik problemleri ortaya çıktığı konusunda bir bilgilendirme yaptığını” haber verdi.



Gazete, Türkiye’nin ise buna, Rum tarafının Navtex’inin yetkisiz bir makam tarafından yayımlandığı ve geçerli olmadığı şeklinde bir yanıt verdiğini iletti.



DELFİNİ HEDEFİNDEKİ SONDAJ



“Elindeki bilgilere” dayanarak, sözde Rum MEB’i içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Delfini” hedefinde gerçekleştirilecek sondajın hazırlıklarının ise normal şekilde ilerlediğini yazan gazete, önümüzdeki saatlerde sondajın ilk aşaması için gerekli ekipman ikmalinin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.



Gazete, platformda görev alacak personelin taşınmasının devam ettiğini de ekledi.



Alithia ise ilgili haberinde, ExxonMobil şirketinin gerçekleştireceği sondaj için Delfini hedefindeki her şeyin hazır olduğunu ve sondajın önümüzdeki 24–48 saat içerisinde başlayacağını duyurdu.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI



Öte yandan ABD Dışişlerinin Bakanlığı’nın ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ExxonMobil’in sözde Rum MEB’indeki sondajının başlaması ışığındaki “yeni tehditlerine” yanıt veren bir açıklama yaptığını yazan gazete, ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklamayla Erdoğan’a “bölgedeki gerilimi artıran her türlü söylem veya faaliyet konusunda cesaretini kıran bir mesaj gönderdiğini” iddia etti.



Gazeteye göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında “ABD’nin bu konudaki politikasının değişmediğini ve ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i içerisinde bulunan doğal kaynaklarından istifade etme hakkını tanımayı sürdürdüğüne” dair bir açıklama yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklamasında ayrıca “diğer bütün kaynaklar gibi, adanın petrol ve doğal gaz kaynaklarının da kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında eşit olarak paylaşılması gerektiğini” sözlerine ekledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması gazetede “Erdoğan’ın Hevesini Kırıyorlar”, Fileleftheros’ta ise “Tayyip’e Kısa Kes Mesajı” başlığıyla yer buldu.