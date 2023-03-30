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Kıbrıs öğretmen sendikalarının toplantısı ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı

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Kıbrıs öğretmen sendikalarının toplantısı ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı
Kıbrıs öğretmen sendikalarının toplantısı ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde yapıldı

Kıbrıs’taki Türk ve Rum öğretmen sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜSEN, OELMEK, OLTEK ve POED temsilcilerinin katılımıyla Lefkoşa ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde toplantı yapıldığı bildirildi.

KTOEÖS’ten verilen bilgiye göre, toplantıda öğretmen sendikaları, iki toplumun öğretmen ve öğrencileri arasında kaynaşmayı sağlayabilecek ortak etkinlikler organize etmek üzere fikir alışverişinde bulundu.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) Direktörü Loizos Loukaidis’in de katıldığı toplantıda, AHDR tarafından öğretmenlere yönelik gerçekleştirilebilecek eğitimler aktarıldı.

 

Güney Kıbrıs’taki Alman Büyükelçiliği desteğiyle 12 Mayıs’ta “Kriz Dönemlerde Barış Eğitimi” ve nisan ayında yapılacak “Kıbrıs’ta Sürdürülebilir Barış” konusunda AHDR vizyon lansmanı hakkında öğretmen sendikaları bilgilendirildi.

 

"Duvarsız Sınıf Eğitim Materyalleri", "Öğretmen ve Öğrencilere yönelik Şehir İnceleme Yürüyüş Turları", "Irkçılığa karşı eğitim materyalleri" çalışmalarını da tanıtan Loizos, yeni akademik dönemde öğrencilere yönelik iki toplumlu fotoğraf yarışması ve sergisi, ayrıca yine öğrencilere yönelik grafiti çalıştayları gerçekleştirilmesi, öğretmen sendikalarından gelecek taleplere bağlı farklı konularda öğretmenlere yönelik uzmanlar tarafından eğitim ve çalıştayların gerçekleştirilmesi için işbirliği yapılabileceğini aktardı.

Öğretmen sendikaları yakın tarihte öğretmenlere yönelik iki toplumlu sergi ve etkinlik gerçekleştirilmesi yönünde çalışma başlatarak, iki toplumlu sergi komitesi oluşturulması kararı da aldı.

Toplantının devamında sendikaların uluslararası alanda üyesi olduğu Avrupa Sendikaları Eğitim Komitesi – ETUCE Kıbrıs dönem başkanı Meri Mahera, 20-21 Mart tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen komite toplantısı hakkında bilgi vererek, ETUCE’nin Kıbrıslı Türk öğretmen sendikalarına depremde kaybedilen öğretmen ve öğrenciler için taziyelerini aktardı.

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