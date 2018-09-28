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Kıbrıs Tiyatro Festivali Finalinde muhteşem Genco Erkal performansı

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, dün akşam sahnelenen oyunun ardından tamamlandı. 10 Eylül’den itibaren sergilenen oyunlarla Lefkoşa’da ‘Tiyatro Eylülü’nü yaşatan festivalin kapanışı muhteşem bir oyun ile yapıldı.
Kıbrıs Tiyatro Festivali Finalinde muhteşem Genco Erkal performansı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, dün akşam sahnelenen oyunun ardından tamamlandı. 10 Eylül’den itibaren sergilenen oyunlarla Lefkoşa’da ‘Tiyatro Eylülü’nü yaşatan festivalin kapanışı muhteşem bir oyun ile yapıldı.

Dostlar Tiyatrosu’nun sahnelediği ‘Göçmenleeeer’ oyunu Türkiye’nin usta sanatçısı Genco Erkal’ın muhteşem performansı ile YDÜ-AKKM’yi dolduran sanatseverleri büyüledi.

 

Çağın en yaşamsal sorunu olan göçmenliğe farklı bir bakış açısı

Matei Visniec’in yazdığı, Zeynep Irgat ve Osman Senemoğlu’nun çevirdiği oyunun yönetmenliğini de Genco Erkal yaptı. Erkal’ın yanı sıra Ayşe L. Berkem, Şirvan Akan, Lütfi C. Bulut, Cem Çetin ve Yiğit Yarar’ın performans sergilediği oyun kısa kısa 21 sahneden oluştu. Çağın en yaşamsal sorunu olan göçmenliğe farklı bir açıdan bakan oyun, seyircilerin ayakta alkışları ile tamamlandı.

 

Genco Erkal’a festival plaketini Başkan Harmancı verdi

Geceye LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı meclis üyeleri de katıldı. Oyunun sonunda festival plaketini Genco Erkal’e Başkan Harmancı verirken, festival komitesi başkanı Kıymet Karabiber de katkılarından dolayı Dostlar Tiyatrosu’na teşekkür etti.

Festivalin gerçekleşmesinde platin sponsor olarak Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET), altın sponsor olarak Cyprus XP Travel, salon sponsoru olarak YDÜ, gümüş sponsor olarak BEL-KOOP destek verirken  Cookies, Golden Tulip Hotel ve Reisler Lojistik de katkı koydu.

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