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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar şeref misafiri olarak katılarak konuştu.
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

Genel kurulda Celal Bayar başkanlığında yeni Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Yüksek Denetim Kurulları oluşturuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, aha sonra seçilenler arasında Görev bölümü yapılacak Dernek üyelerine ve kamuoyuna duyurulacak.

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