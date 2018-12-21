Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Onlar olmasa idi bugün bizlerde olmayacaktık.”

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE, basın bürosu aracığıyla yaptığı açıklama da. Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür, huzurlu, onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ve gazi olan vatandaşlarımızın ortaya koydukları onurlu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti. Kıbrıs adası 21 Aralık 1963 akşamı yaşananların Kıbrıs’ta yaşanan olaylarda olayları tamamen başka bir evreye taşıdığını belirten Genel Başkan o gün gazilerimiz ve şehitlerimiz ada üzerindeki kanın durması, Kıbrıs Türk Halkı’nın var olması için ortaya koydukları mücadeleyi koymamış olsalar idi bugün bizlerinde var olmayacağının altını çizdi.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk halkının bugün, ada toprakları üzerinde, özgür, huzurlu ve onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadele sayesinde var olduğunu belirtildi. Genel Başkan Kelle ayrıca Kıbrıs Türk Halkı’nın geçmişten ders alarak geleceğe emin adımlarla yürümesi gerektiğini de açıklamasında yer verdi.

Türk halkının ada üzerindeki varlığının yok edilmesi içinbaşlatılan saldırıların 1950’lerde değil 1878 yılından Osmanlı’nın adayı terk ettiği günden başladığı belirtilen açıklamada 1963 yılının Aralık ayında Kanlı Noel’in yaşandığı da kaydedilen mesajda, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha o günleri yaşamaması temennisinde bulunuldu.