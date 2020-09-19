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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü Kutladı

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Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, tüm şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle, hayatta olan gazileri de minnet ve şükranla andı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Gaziler Günü’nü Kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği başkanı Kazım And Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık için Ulu Önder Atatürk’ün etrafında kenetlenerek verdiği mücadelede önemli bir dönüm noktası olan13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bu mutlu günün Gaziler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının; varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten geri kalmadığını belirten And, “Kıbrıs Türkü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temeline katılan harç olduğunu bilmektedir” dedi.

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