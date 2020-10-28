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Kıbrıs Türk Memur-Sen, Cumhuriyet Bayramını Kutladı

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Kıbrıs Türk Memur-Sen: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümünü Kutlamanın Onur Ve Gururunu Yaşıyoruz.”
Kıbrıs Türk Memur-Sen, Cumhuriyet Bayramını Kutladı

Kıbrıs Türk Memur -Sen, “29 Ekim 1923’te kurulan, Anavatanımız, Garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga yayımladığı 29 Ekim mesajında, Ulu Önder  Atatürk’ün, “En Büyük Eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün, gelişmiş uygar ülkeler arasında yer alan bölgesel güç konumuna gelmiş, güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekti.

“Dün olduğu gibi, Türk Milleti bugün de Milli Birlik ve Beraberlik ruhu içerisinde güçlükleri yenmesini bilmiştir. Bağımsızlığın gereği olarak, ihtiyaçlarını yerli ve milli kaynaklarla üreterek, dışa bağımlılığını asgari düzeye indirme mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir” diyen Manga şöyle devam etti:

“Türk Dünyasının rehber saydığı, umut ve güvenle baktığı Türkiye Cumhuriyeti, 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürümektedir. KKTC Halkı olarak, ne mutlu bizlere ki; tek millet iki kardeş devletiz, ne mutlu bizlere ki; Türkiye gibi bir garantörümüz vardır. Türkiye ve KKTC Devletlerini yok sayarak, hak ve menfaatlerimizi yok saymaya çalışan, emperyalistlere karşı, birlikte mücadelede kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti’ni, büyük mücadele ve fedakarlıklarla kuran Aziz Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Türk Ulusunun Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz.Üyelerimizin ve halkımızın mübarek Mevlüt Kandilini de kutlar, hayırlara vesile olmasını dileriz.”

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