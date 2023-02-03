  • BIST 4.997,63
  • Altın 1135.439
  • Dolar 18.8188
  • Euro 20.4408
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti Bakan Taçoy ile görüştü

» »
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti Bakan Taçoy ile görüştü
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyeti Bakan Taçoy ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tunç Adanır başkanlığındaki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Bakanlık Müdürü Meray Dürüst de görüşmede hazır bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Devlet kurumlarında Planlama İnşaat Dairesi’nin onayı olmadan çivi bile çakamazsınız” diyerek, dairenin mutlaka onayının olması gerektiğini belirtti.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında son imzalanan protokolden de örnek veren Taçoy, yapılması planlanan binanın Planlama İnşaat Dairesi’nin eli ile yapılacağının net bir şekilde anlaşmada belirtildiğini vurguladı.

 

Taçoy birliğin müsterih olmasını isteyerek bu konuları iyi bilen bir kişi olarak elinden gelen her türlü katkı ve gayreti göstereceğini belirtti.

 

Engelsiz Yaşam Evi konusuna da değinen Bakan Taçoy sona gelinirken talihsiz bir olay yaşandığını ve bu konuda kendisinin de çok üzgün olduğunu dile getirdi. Döşenen tüm elektrik kabloları ve borularının çalındığı anlatan Taçoy, sürecin tekrar başa sarılarak elektrik döşeme işlemlerinin yeniden başlayacağını ve Engelsiz Yaşam Evi’ni en kısa sürede açacaklarının altını çizdi.

-Adanır

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır da, KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi hazırlanmasını “şaşırtıcı olarak” niteleyerek, neden karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi, birlik denetimlerinin öneminin altını çizdi.

İkili devlet protokolleri çerçevesinde gelen projelerin devletin kendi kurumunun denetiminden geçmesi gerektiğini söyleyen Adanır, Başbakan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve önerinin geri çekildiğini hatırlattı.

Verilen sözlerin olumlu olduğunu kaydeden Adanır “Olumlu adımlar atılması beklentimiz var. Sizlerin de desteğini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Çok Önemli03 Şubat 2023 Cuma 17:28
  • Erhürman: Esas mesele, Ünsal’ın hala görevden alınmamış olmasıdır!03 Şubat 2023 Cuma 17:24
  • Tatar, Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti03 Şubat 2023 Cuma 17:22
  • Ziya Öztürkler: Birleştirilen belediyelerimizin intibak süreci sağlıklı şekilde tamamlanmıştır03 Şubat 2023 Cuma 17:14
  • İçişleri Bakanlığı'ndan önemli duyuru!03 Şubat 2023 Cuma 17:08
  • Üst Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çağrısıyla toplandı03 Şubat 2023 Cuma 16:48
  • Cesurer: Aksa ile Birlikte Bu Ülkenin Kanını Emmeye Devam Etmeye Karar Verdiniz03 Şubat 2023 Cuma 14:04
  • Gençlik Dairesi Kantara Kış Kampı başladı03 Şubat 2023 Cuma 12:35
  • Park Halindeki Tekne Yandı03 Şubat 2023 Cuma 12:23
  • Aniden Rahatsızlanarak Vefat Etti03 Şubat 2023 Cuma 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti