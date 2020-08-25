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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı: Komisyon, 2020 için İkinci Eylem Programını onayladı

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Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım kapsamında 2020 Yılı ikinci Eylem Programını bugün onayladı. Toplam 31,6 milyon Euro bütçeye sahip İkinci Eylem Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracak yeni projeleri destekleyecektir.
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı: Komisyon, 2020 için İkinci Eylem Programını onayladı

Komisyon, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım kapsamında 2020 Yılı ikinci Eylem Programını bugün onayladı. Toplam 31,6 milyon Euro bütçeye sahip İkinci Eylem Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştıracak yeni projeleri destekleyecektir. Söz konusu destek, bu yılın başlarında onaylanan 5 milyon Euro'ya ek olarak sağlanmaktadır.

Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira yapmış olduğu açıklamada ''Yardım Programı kapsamındaki projeler, altyapının iyileştirilmesini, ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, uzlaşıyı teşvik etmeyi ve Kıbrıslı Türkleri AB'ye yakınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu projelerin, sağladığımız desteğin ana hedeflerinden biri olan Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi çabalarına katkıda bulunacağından eminim'' demiştir.

Programda öncelikli olarak temel altyapı projelerinin hazırlanması ve finanse edilmesi ile çevrenin korunmasına yönelik desteklerin verilmesi yer almaktadır. Kıbrıs Türk toplumunun kullandığı elektrik şebekesinin iyileştirilmesine yönelik ve kısa ve uzun vadeli desteklerden oluşan bir ekonomik canlandırma paketi de planlanan ilave önlemler arasında yer alacaktır. Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krize müdahale kapsamında, sürdürülebilir ve direnç seviyesi yüksek bir yeşil ekonomi, bu ekonomik canlandırma paketinin odak noktası olacaktır. Gıda güvenliğinin iyileştirilmesi, istatistiksel verilerin derlenmesi, özel eğitim ihtiyaçları ve yaşam boyu öğrenme de destek kapsamında yer alacaktır.

Program, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki güveni artırmak amacıyla, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne önemli seviyede finansman sağlamaya devam edecektir. Ayrıca sivil topluma yönelik devam eden destekler, STK’lar arasında ada genelinde iş birliğini geliştirmeye yardımcı olacak ve iki toplumlu faaliyetlerin daha fazla düzenlenmesine ilham kaynağı olacaktır. Böylelikle, yeniden birleşme sürecine katkıda bulunacaktır. Son olarak, iki toplumlu bir burs programı, her iki toplumdan gençler arasında etkileşimin artmasına ve öğrenme deneyimlerinin paylaşılmasına olanak sağlayacaktır.

Kısa Bilgi:

Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna AB Yardım Programı aracılığıyla yardım sağlamaktadır. AB Yardım Programının hedefi adanın ekonomik entegrasyonuna ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasındaki temasların yanı sıra AB ile temasların da geliştirilmesine özel bir vurgu yaparak Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik açıdan kalkınmasını desteklemektir.

2006 ve 2020 yılları arasında AB Yardım Programı kapsamındaki projelere 591 milyon Euro tahsis edilmiştir. Program, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik ederek Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Program, Komisyonun Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü (DG REFORM) tarafından yönetilmektedir.

Bu yılın başlarında onaylanan Birinci Eylem Programı, koronavirüs salgını sonrasında mikro ve küçük ölçekteki işletmelere yönelik acil ekonomik desteklere yer vermiştir. Ayrıca, TAIEX mekanizmasını desteklemeye devam ederek Kıbrıs Türk toplumunun gelecekte AB müktesebatını uygulamaya hazırlanmasına yardım sağlamıştır.

 

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