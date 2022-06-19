Kıbrıs’ın İlk Toplumlararası Onur Yürüyüşü Gerçekleşti!

Onur Yürüyüşleri dünyanın her yerinde Haziran ayında Stonewall Ayaklanması’nı anmak ve lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artı (LGBTİ+) hakları ile ilgili farkındalık yaratmak adına düzenlenmektedir. Kıbrıs’ta da ilk onur yürüyüşü 17 Mayıs 2014 yılında Lefkoşa’da düzenlenmişti. Kuir Kıbrıs Derneği’nin düzenlediği onur yürüyüşleri son yıllarda 17 Mayıs Organizasyon Komitesi ile ortak olarak yapılmaktadır.

Adanın ilk toplumlararası Onur Yürüyüşü geniş katılımla ve rengarenk gerçekleşti

Bu yıl ilk kez adanın kuzey ve güneyindeki LGBTİ+ örgütleri bir araya gelerek tarihte iz bırakacak toplumlararası ‘’Onur Yürüyüşü ile Birleştik’’ temalı yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş Kuir Kıbrıs Derneği, Kuir Kolektif Kıbrıs, LGBT-Filipinliler, LGBT Afrika ve Kıbrıs Üniversitesi LGBTQIA+ ve Müttefikleri Öğrenci Kulübü tarafından organize edildi. Kuzeyde Kuğulu Park güneyde ise Eleftheria Meydanı’nda buluşan kalabalık Ledra Palas sınır kapısından geçerek ara bölgede buluştu.

Gökkuşağı Bayrağıyla Birleştiler

Buluşma esnasında ‘’Kıbrıs’ta Barış Engellenmez’’ sloganları atan kitle taşıdıkları iki yarım gökkuşağı bayrağını ortadan birleştirerek diktiler. Bu sembolik eylem hem LGBTİ+ topluklarının dayanışma ve birlikteliklerini simgelerken hem de daha genelde Kıbrıs’ta barış mücadelesi için önem taşımaktadır.

‘’Bölünmenin iki tarafındaki ilgili yetkililer çatışmayı çözmezse, biz buradayız, kuiriz ve bu duvarları yıkacağız’’

Yürüyüş sonrası örgüt temsilcileri tarafından yapılan açıklama Türkçe, Yunanca, İngilizce ve Rumca İşaret Dili’nde okundu. Kuir Kıbrıs Derneği’ni temsilen Türkçe açıklamayı yapan Erman Dolmacı ‘’Bizim için Onur Yürüyüşü; varoluş, görünürlük, kesişimsellik ve gelecek için taleplerimiz demektir. Ancak geleceğimiz geçiş kapılarında veya bir orta çağ duvarında bitmiyor. Geleceğimiz evrensel, birleşik ve birbirine bağlıdır. Karşılaştığımız mücadeleler de birbiriyle bağlantılıdır’’ dedi. Yapılan açıklamalar ardından katılımcılar; örgüt stantlarından bilgi aldı, asılan panoya anılarını ve dileklerini yazdı ve müzik eşliğinde dans ederek eğlendiler.