Yüksek Savcılar Kurulu’nun, kıdemli savcı, savcı ve savcı yardımcısı atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Yüksek Savcılar Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 72/91 sayılı Hukuk Dairesi Yasası’nın 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, yaptığı toplantıda, Emine Taşkın’ı kıdemli savcı olarak atadı.

Senem Palabıyık Karayel, Volkan Kayabaş, Fırat Kızıltunçlar, Hüseyin Gökhan Eser, Fuat Tolga Emirtaneoğlu ve Müge Okut ise Kurul tarafından savcı olarak atandı.

Yüksek Savcılar Kurulu, Mehmet Şakir Özyay, Cansu Lefkonuklu ve Şayan Özge Ergülen’i de savcı yardımcısı olarak atadı.

Atamalar, 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

-Bakanlar Kurulu’ndan Maliye Bakanlığı’na borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak amacıyla 2023 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde ihtiyaç duyulan tutarlarda 1.500.000.000 TL’ye (bir milyar beş yüz milyon Türk lirası) kadar borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.