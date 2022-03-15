Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan saldırılar nedeniyle 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun açıkladığı karar uyarınca kentte bu akşam yerel saatle 20.00'den perşembe sabahı 07.00'a kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Kliçko, sığınaklara gitmek dışında dışarı çıkmak isteyenlerin özel izin alması gerekeceğini belirterek “Başkent Ukrayna'nın kalbi ve onu savunacağız. Kiev, Avrupa'daki özgürlük ve güveliğin sembolü ve ileri operasyon merkezidir” dedi. Kliçko, “Bugün zor ve tehlikeli bir gün. Kievlilerden 2 gün evde ya da sığınakta kalmaya hazırlanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in 10 bölgesinden biri olan Svyatoshynsky'de bu sabah erken saatlerde iki ayrı saldırı sonucu çok katlı iki apartmanın isabet aldığını açıkladı. Bakanlık, 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın Rus güçlerinin hava saldırısında isabet aldığını ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından apartmanlarda yangına müdahale edildiği ve 35 kişinin kurtarıldığı bildirildi.