  • BIST 2.092,35
  • Altın 902.398
  • Dolar 14.5749
  • Euro 16.0271
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

» »
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan saldırılar nedeniyle 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, artan saldırılar nedeniyle 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun açıkladığı karar uyarınca kentte bu akşam yerel saatle 20.00'den perşembe sabahı 07.00'a kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Kliçko, sığınaklara gitmek dışında dışarı çıkmak isteyenlerin özel izin alması gerekeceğini belirterek “Başkent Ukrayna'nın kalbi ve onu savunacağız. Kiev, Avrupa'daki özgürlük ve güveliğin sembolü ve ileri operasyon merkezidir” dedi. Kliçko, “Bugün zor ve tehlikeli bir gün. Kievlilerden 2 gün evde ya da sığınakta kalmaya hazırlanmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kiev'in 10 bölgesinden biri olan Svyatoshynsky'de bu sabah erken saatlerde iki ayrı saldırı sonucu çok katlı iki apartmanın isabet aldığını açıkladı. Bakanlık, 9 katlı ve 16 katlı iki apartmanın Rus güçlerinin hava saldırısında isabet aldığını ve iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından apartmanlarda yangına müdahale edildiği ve 35 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya Herson’u ele geçirdi: Referandum planlanıyor15 Mart 2022 Salı 14:02
  • Zelenskiy’den canlı yayında eylem yapan Rus gazeteciye teşekkür15 Mart 2022 Salı 13:46
  • Macron’un Zelenskiy tarzı olay yarattı: Tepki geldi15 Mart 2022 Salı 13:32
  • AB, Rusya'ya yeni yaptırımları onayladı15 Mart 2022 Salı 10:59
  • Kiev'deki metro istasyonu patlama nedeniyle kapatıldı15 Mart 2022 Salı 10:13
  • Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa’daki Rafları Vurdu14 Mart 2022 Pazartesi 21:58
  • AB, Rusya ekonomisinin en az yüzde 15 küçülmesini bekliyor14 Mart 2022 Pazartesi 18:50
  • Batılı Finans Devleri Ukrayna Savaşı Sonrası Tek Tek Rusya'ya Sırtını Dönüyor14 Mart 2022 Pazartesi 17:13
  • Rusya ile Ukrayna Savaşında Siviller Zarar Görmeye Devam Ediyor14 Mart 2022 Pazartesi 17:02
  • ‘Mad Men’in Yıldızı Jon Hamm, Porno Sektöründe Çalıştığı Dönemi Anlattı14 Mart 2022 Pazartesi 16:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti