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Kiev'deki metro istasyonu patlama nedeniyle kapatıldı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Lukyanivska istasyonu patlama sonrası aldığı hasar nedeniyle kapatıldı.
Kiev'deki metro istasyonu patlama nedeniyle kapatıldı

 

Kiev metro ağı, bu sabah meydana gelen patlamalardan birinin Lukyanivska istasyonunun ve ofislerinin cephesine zarar verdiğini duyurdu.

Lukyanivska, Kiev'in merkezine oldukça yakın. İstasyon hasar nedeniyle kapatıldı.

Patlamalar devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 20'nci gününe girdi.

AFP'de yer alan habere göre, başkent Kiev'in merkezinde en az 3 şiddetli patlama sesi duyuldu.

İlgili haberde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle olay yerine gidilemediği aktarıldı.

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