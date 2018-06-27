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Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

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CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına "yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ilişkin olarak da "Bizim bir değerimizdir" dedi.
Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından yükselen istifa çağrılarına yanıt verdi. Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde kendisini desteklemeye gelenlere seslenen Kılıçdaroğlu "yolumuza devam edeceğiz" mesajı verdi. CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek; asla böyle bir düşüncem yok, inancım da yok" dedi. Türkiye'de 2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlere işaret eden Kılıçdaroğlu, "Biz önümüzdeki seçimlere gerçekten ciddi bir hazırlıkla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını yapacağız. El birliğiyle, gönül gönüle Türkiye'yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Muharrem İnce bizim değerimizdir"

Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini "Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz dava adamıyız, ilkelerden yanayız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa, hep beraber yürüyeceğiz. Adaleti hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz" şeklinde sürdürdü.

Muharrem İnce'nin 81 ili gezmek istediğine değinen Kılıçdaroğlu, "İl başkanlarıma talimatımdır. Geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, gülerek, sevinerek, heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "koltuk sevdalısı" sözleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından Salı günü yaptığı ilk açıklamada istifa çağrılarına ilişkin olarak "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların, koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" demişti.

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